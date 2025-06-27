В Германии назрел партийный бунт

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) назревает внутренний кризис из-за разногласий по курсу на Россию. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Разногласия внутри Социал-демократической партии Германии по вопросам перевооружения и отношений с Россией должны достичь апогея на съезде, который начнется в пятницу", - сказано в сообщении.

Один из авторов партийного манифеста, историк Питер Брандт - сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта - отметил, что в рядах СДПГ по-прежнему силен дух политики разрядки, заложенный его отцом. По его словам, многие в партии считают восприятие российской угрозы преувеличенным.

Financial Times также обращает внимание на то, что усиливающееся напряжение внутри партии может ослабить позиции ее лидера и министра финансов Ларса Клингбайля, а также осложнить принятие важных решений правящей коалицией.