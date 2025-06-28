Суд принял решение арестовать архиепископа Аджапахяна

Суд принял решение арестовать на 2 месяца архиепископа Микаела Аджапахяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.

По его словам, защита будет иметь 10 дней для апелляции, и подаст ее, когда будет иметь на руках полное решение.

Архиепископ Микаел Аджапахян будет переведен в Нубарашенское УИУ.

Ранее мы сообщали, что Аджапахян задержан в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране.