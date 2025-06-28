https://news.day.az/world/1763964.html Суд принял решение арестовать архиепископа Аджапахяна Суд принял решение арестовать на 2 месяца архиепископа Микаела Аджапахяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян. По его словам, защита будет иметь 10 дней для апелляции, и подаст ее, когда будет иметь на руках полное решение.
Суд принял решение арестовать архиепископа Аджапахяна
Суд принял решение арестовать на 2 месяца архиепископа Микаела Аджапахяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.
По его словам, защита будет иметь 10 дней для апелляции, и подаст ее, когда будет иметь на руках полное решение.
Архиепископ Микаел Аджапахян будет переведен в Нубарашенское УИУ.
Ранее мы сообщали, что Аджапахян задержан в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране.
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