В Турции запретили посещать лесные массивы

Комиссия по борьбе с лесными пожарами Турции приняла решение о временном запрете (до 30 ноября 2025 года включительно) на посещение лесных массивов 47 провинций страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение поддержали губернаторы десятков провинций Турции, проанализировавшие метеорологические прогнозы.

Согласно решению Комиссии, на фоне аномальной жары в отдельных регионах Турции, сопряженной с риском лесных пожаров, принято решение о запрете на посещение зеленых массивов 11 провинций черноморской полосы, 10 провинций региона Мраморного моря, 8 провинций Эгейской полосы, 8 провинций Средиземноморской части, трех провинций юго-востока Анатолии, двух провинций Восточной Анатолии, и пяти провинций Внутренней Анатолии.

Отметим, что в последние дни пожарные ведут борьбу с лесными пожарами в ряде провинций Турции, в том числе, в районе Измира и Сакарьи.