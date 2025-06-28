Свадьба Безоса принесет миллиард долларов в бюджет Италии

Свадьба миллиардера Джефа Безоса и Лорен Санчес в Венеции принесет в бюджет Италии $1,12 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официально свадьба обошлась молодоженам примерно в $47-56 млн. Однако, по данным министерства туризма Италии, освещение свадьбы в СМИ, а также косвенные расходы на свадьбу принесут в бюджет еще около миллиарда долларов. Около $33,3 млн уйдет на номера в отелях для гостей свадьбы, еще $20,6 млн - на транспортные расходы.

Миллиардер Джефф Безос женился на тележурналистке Лорен Санчес 26 июня. Таблоид Page Six при этом утверждает, что Безос и Санчес заранее поженились в США перед тем, как поехать в Италию.

На мероприятие были приглашены около 200 звезд и представителей бизнес-элиты.