https://news.day.az/world/1764143.html Столкновения с полицией в Белграде - ВИДЕО Масштабный оппозиционный протест с участием студентов прошел в Белграде. Как передает Day.Az, протестующие требовали от властей назначения даты досрочных парламентских выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников Вучича у здания парламента. К вечеру протест влился в столкновения с полицией.
Столкновения с полицией в Белграде - ВИДЕО
Масштабный оппозиционный протест с участием студентов прошел в Белграде.
Как передает Day.Az, протестующие требовали от властей назначения даты досрочных парламентских выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников Вучича у здания парламента.
К вечеру протест влился в столкновения с полицией.
Президент Сербии Александр Вучич обратился к протестующим с призывом к миру.
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