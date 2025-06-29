Столкновения с полицией в Белграде

Масштабный оппозиционный протест с участием студентов прошел в Белграде.

Как передает Day.Az, протестующие требовали от властей назначения даты досрочных парламентских выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников Вучича у здания парламента.

К вечеру протест влился в столкновения с полицией.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к протестующим с призывом к миру.