https://news.day.az/world/1764251.html В Иране произошел взрыв на территории НПЗ В Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Tasnim. Отмечается, что густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.
В Иране произошел взрыв на территории НПЗ В
Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Tasnim.
Отмечается, что густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.
По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет, завод продолжает работать в обычном режиме.
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