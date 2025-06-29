Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.

По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет, завод продолжает работать в обычном режиме.