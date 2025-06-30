https://news.day.az/world/1764323.html В Калифорнии снова горят леса В Калифорнии вновь начались лесные пожары. Как передает Day.Az, в некоторых районах началась эвакуация населения, для этой цели созданы специальные убежища. Причины возникновения пожаров пока не известны.
В Калифорнии снова горят леса
В Калифорнии вновь начались лесные пожары.
Как передает Day.Az, в некоторых районах началась эвакуация населения, для этой цели созданы специальные убежища.
Причины возникновения пожаров пока не известны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре