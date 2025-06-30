Иран покинули более 200 афганцев

В июне Иран покинули более 230 тыс афганцев.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство ООН по миграции.

За период с 1 по 28 июня Иран покинули 233 941 афганец, большинство из которых были депортированы.

Ранее правительство Ирана установило срок до 6 июля для граждан Афганистана, незаконно проживающих в Иране для возвращения в свою страну.