https://news.day.az/world/1764333.html Иран покинули более 200 афганцев В июне Иран покинули более 230 тыс афганцев. Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство ООН по миграции. За период с 1 по 28 июня Иран покинули 233 941 афганец, большинство из которых были депортированы.
Иран покинули более 200 афганцев
В июне Иран покинули более 230 тыс афганцев.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство ООН по миграции.
За период с 1 по 28 июня Иран покинули 233 941 афганец, большинство из которых были депортированы.
Ранее правительство Ирана установило срок до 6 июля для граждан Афганистана, незаконно проживающих в Иране для возвращения в свою страну.
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