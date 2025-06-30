В России заочно арестовали еще одного азербайджанца

В Лабытнанги (ЯНАО, РФ) завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в убийстве, совершенном в 2006 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ура", об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по ЯНАО.

Согласно информации, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

"Конфликт между обвиняемым и его знакомым произошел ночью 3 мая 2006 года. В ходе ссоры мужчина произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия: одна из пуль попала в голову, остальные - в область туловища потерпевшего. После нападения обвиняемый скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. После совершения преступления подозреваемый покинул территорию Российской Федерации и был объявлен в международный розыск. Суд по ходатайству следствия заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи отмечают, что работа по раскрытию этого преступления велась на постоянной основе. В ходе расследования проведены многочисленные судебные экспертизы и допросы свидетелей. Фигуранту дела заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ убийство. Установлены все обстоятельства происшествия, что позволило завершить расследование и передать материалы дела в суд.

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