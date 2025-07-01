Во Франции закроются более 1000 школ

Самый жаркий июнь за последние 100 лет зафиксирован в Барселоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба Испании.

В Барселоне температура воздуха впервые с 1914 года поднялась до 37,9 градусов.

Во Франции также температура воздуха превышает норму. Прогнозируется, что температура в Париже поднимется до 40 градусов.

Кроме того, Министерство образования Франции объявило, что до 1300 школ будут полностью или частично закрыты из-за жаркой погоды.

Аномальная жара также наблюдается в Бельгии и Нидерландах.

Министерство здравоохранения Италии объявило, что волна жаркой погоды преобладает в 17 крупных городах.