https://news.day.az/world/1764688.html Во Франции закроются более 1000 школ Самый жаркий июнь за последние 100 лет зафиксирован в Барселоне. Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба Испании. В Барселоне температура воздуха впервые с 1914 года поднялась до 37,9 градусов. Во Франции также температура воздуха превышает норму.
Во Франции закроются более 1000 школ
Самый жаркий июнь за последние 100 лет зафиксирован в Барселоне.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба Испании.
В Барселоне температура воздуха впервые с 1914 года поднялась до 37,9 градусов.
Во Франции также температура воздуха превышает норму. Прогнозируется, что температура в Париже поднимется до 40 градусов.
Кроме того, Министерство образования Франции объявило, что до 1300 школ будут полностью или частично закрыты из-за жаркой погоды.
Аномальная жара также наблюдается в Бельгии и Нидерландах.
Министерство здравоохранения Италии объявило, что волна жаркой погоды преобладает в 17 крупных городах.
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