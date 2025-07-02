Что обсуждал Мерц с Зеленским?

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных обращению с крылатыми ракетами Taurus, такой вариант развития событий не исключен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он в интервью телеканалу ARD.

"Мы об этом еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в [правящей в ФРГ] коалиции", - заявил он в интервью телеканалу ARD. "Мы еще не начинали это [обучение]", - сказал Мерц, добавив, что "это было и остается вариантом".

"Всегда было ясно, что, если мы поставим Taurus, это оружие будет применяться не немецкими военными, а украинскими, как и в случае с другими крылатыми ракетами, которые поставляются из Великобритании, из Франции", - утверждал глава правительства ФРГ. Он обратил внимание на проблему, заключающуюся в том, что Taurus - "очень сложные системы". "Требуется минимум шесть месяцев, чтобы обучить военных пользоваться ими", - констатировал Мерц. При этом, по его словам, Берлин не будет публично обсуждать оказываемую Киеву военную поддержку, чтобы держать Москву в неведении.