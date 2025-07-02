Азербайджанскую семью депортировали из России из-за мелочи

Азербайджанскую семью депортировали из России из-за подростковой драки.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские Телеграм-каналы, в понедельник вечером у станции метро "Улица Дыбенко" в Санкт-Петербурге произошла драка между несколькими подростками. После потасовки в больницу доставили 16-летнего юношу.

Выяснилось, что пострадавший ранее поссорился в интернете с 13-летним мальчиком из Азербайджана. Подростки решили разобраться в реальной жизни и договорились встретиться. Младший пришел с друзьями. Между сторонами произошла драка.

В МВД отметили, что полицейские нашли приезжего подростка и доставили его вместе с отцом в отдел для разбирательств. В результате мальчика, его родителей, брата и сестру депортировали из России.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.