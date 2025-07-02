Песков сообщил о постоянных контактах следственных органов России и Азербайджана

Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы в настоящий момент на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент председатель Следственного комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, - поделился представитель Кремля. - В ходе этих контактов они и разбираются с вопросами, которые представляются проблемными".

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.