https://news.day.az/world/1765068.html В Госдепе раскрыли, что остается приоритетом политики Трампа Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом президента США Дональда Трампа. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на Fox News.
В Госдепе раскрыли, что остается приоритетом политики Трампа
Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом президента США Дональда Трампа.
Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на Fox News.
"Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путем переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня", - сказала она.
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