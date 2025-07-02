В Госдепе раскрыли, что остается приоритетом политики Трампа

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на Fox News.

"Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путем переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня", - сказала она.