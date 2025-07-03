В США упал самолет

Небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились как минимум 14 человек, упал в среду в округе Глостер в штате Нью-Джерси

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное подразделение телекомпании ABC.

По меньшей мере пять человек пострадали, их срочно доставили в больницу. Дополнительная информация об их состоянии не приводится.

Катастрофа произошла недалеко от аэропорта города Уильямстаун примерно в 17:30 по местному времени (02:30 по Баку 3 июля).