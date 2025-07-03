https://news.day.az/world/1765078.html В США упал самолет Небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились как минимум 14 человек, упал в среду в округе Глостер в штате Нью-Джерси Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное подразделение телекомпании ABC. По меньшей мере пять человек пострадали, их срочно доставили в больницу.
В США упал самолет
Небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились как минимум 14 человек, упал в среду в округе Глостер в штате Нью-Джерси
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное подразделение телекомпании ABC.
По меньшей мере пять человек пострадали, их срочно доставили в больницу. Дополнительная информация об их состоянии не приводится.
Катастрофа произошла недалеко от аэропорта города Уильямстаун примерно в 17:30 по местному времени (02:30 по Баку 3 июля).
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