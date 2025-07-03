Что Трамп сделает с Маском?

Урезание финансирования космических программ по переселению на Марс будет ударом по американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску со стороны президента Штатов Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написало британское издание Daily Mail.

Речь в данном случае идет о перераспределении средств в пользу программы NASA "Артемида", направленной на возобновление полетов на Луну.

"Если Трамп подпишет закон, выделенные NASA средства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов "Артемида" на Луну"", - написали журналисты.

При этом ракеты SLS полностью противоречат видению Маска в отношении космических путешествий.

Еще до публичной ссоры с американским лидером миллиардер убедил того отказаться от ракет SLS. Трамп же предложил сократить бюджет NASA и заменить носители этого типа после 2027 года.

Ранее Дональд Трамп пообещал рассмотреть вопрос возможной депортации бизнесмена Илона Маска. До этого политик в соцсети Truth Social заявил, что миллиардеру следует "прикрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку".

В свою очередь, Маск в очередной раз раскритиковал законопроект Трампа о сокращении государственных расходов. Он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.