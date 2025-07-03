Корабль ВМС США прибыл в Стокгольм

Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney, известный как "плавающий Пентагон", прибыл в Стокгольм после завершения масштабных учений Baltops в Балтийском море.

Как передает Day.Az, несмотря на политические заявления Дональда Трампа, ставящие под сомнение военное присутствие США в Европе, экипаж корабля подчеркивает приверженность поддержке союзников.

"Мы здесь, чтобы подтвердить союзнические обязательства", - заявил капитан судна Колин Прайс.

USS Mount Whitney длиной почти 200 метров использовался в качестве командного центра учений Baltops, в которых участвовали 16 стран НАТО. Особое внимание в этом году было уделено беспилотным системам. В ходе учений отрабатывались действия в условиях потенциальной российской агрессии в регионе.

Согласно шведским военным, после вступления Швеции в НАТО активность России в регионе заметно усилилась. Российские самолеты не раз приближались к зоне проведения маневров. Хотя прямых инцидентов не произошло, присутствие воспринимается как сигнал.

Россия, в свою очередь, назвала действия НАТО "провокацией" и подготовкой к возможному военному конфликту. В то же время США продолжают демонстрировать военную поддержку Европе, несмотря на заявления Трампа о возможности сокращения американского присутствия. Он ранее заявлял, что США не будут защищать европейских союзников, которые не платят за свою безопасность, и намерены перенести военный фокус из Европы в Тихоокеанский регион.

На борту Mount Whitney в ближайшие дни состоится прием с участием дипломатов и военных представителей, символизирующий укрепление шведско-американского сотрудничества.