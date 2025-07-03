Инфляция в Турции достигла 35%

В Турции индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне 2025 года вырос на 35.05% в годовом исчислении и на 1.37% в месячном.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, годовые изменения в трех основных группах расходов с наибольшим весом составили: по продуктам питания и безалкогольным напиткам - 30.2%, по транспорту - 27.72%, по жилью - 65.54%.

Влияние соответствующих основных групп на годовое изменение составило: по продуктам питания и безалкогольным напиткам - 7.6%, по транспорту - 4.51%, по жилью - 9.22%.