https://news.day.az/world/1765314.html На российский город надвигается погодный апокалипсис - ФОТО - ВИДЕО На российский Санкт-Петербург надвигается погодный апокалипсис. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
На российский город надвигается погодный апокалипсис - ФОТО - ВИДЕО
На российский Санкт-Петербург надвигается погодный апокалипсис.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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