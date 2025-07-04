Репутация Стармера стремительно падает

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремительно теряет авторитет в возглавляемой им Лейбористской партии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал журнал The Economist в материале, посвященном году со дня прихода лейбористов к власти.

"Первый день рождения лейбористского правительства Великобритании, приходящийся на 4 июля, будет унылым праздником без торта", - пишет издание. Оно замечает, что правящая партия в опросах общественного мнения идет позади правопопулистской партии Reform UK, а ее обещания сократить огромные очереди в государственных больницах, найти решение острой проблемы нелегальной миграции и нехватки жилья далеки от воплощения в жизнь.

Но особенно положение главы правительства, замечает The Economist, пошатнулось после восстания, произошедшего на этой неделе в его собственной партии. 49 депутатов-лейбористов проголосовали против ключевого законопроекта Стармера по сокращению социальных выплат, заставив правительство отозвать его на доработку. "Премьер-министр никогда не выглядел более слабым", - замечает издание.