Стало известно, когда Трамп может посетить Китай

Президент США Дональд Трамп может осенью посетить Китай с руководителями американских компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, представители американской администрации обратились к главам некоторых компаний с целью выяснить, заинтересованы ли они в том, чтобы сопровождать главу Белого дома в возможной поездке в КНР в 2025 году.

Одной из предполагаемых дат они называют конец октября, когда в Республике Корея пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а в Малайзии - встреча в верхах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Американский президент обычно посещает оба этих мероприятия.

Агентство напоминает, что первое зарубежное турне - по странам Персидского залива - Трамп совершил вместе с руководителями высшего звена из мира финансов, технологий и производства. Президент объявил о новых миллиардных сделках, охватывающих энергетику, искусственный интеллект, чипы, аэрокосмическую промышленность и другие секторы, продемонстрировав корпоративную мощь США.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт сказала, что визит в Китай на данный момент не запланирован. Министерство торговли отказалось от комментариев по этому вопросу.