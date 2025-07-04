Имамоглу грозит тюремный срок

Завершено составление обвинительного акта по делу о дипломе Экрема Имамоглу, который был отстранен от должности председателя Стамбульского муниципалитета и арестован.

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула, утверждается, что его диплом поддельный.

Для Имамоглу запрошено 8 лет и 9 месяцев лишения свободы по обвинению в "подделке официальных документов".