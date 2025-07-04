https://news.day.az/world/1765398.html Имамоглу грозит тюремный срок Завершено составление обвинительного акта по делу о дипломе Экрема Имамоглу, который был отстранен от должности председателя Стамбульского муниципалитета и арестован. Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула, утверждается, что его диплом поддельный.
Имамоглу грозит тюремный срок
Завершено составление обвинительного акта по делу о дипломе Экрема Имамоглу, который был отстранен от должности председателя Стамбульского муниципалитета и арестован.
Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула, утверждается, что его диплом поддельный.
Для Имамоглу запрошено 8 лет и 9 месяцев лишения свободы по обвинению в "подделке официальных документов".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре