https://news.day.az/world/1765540.html Трамп переговорил с Зеленским Состоялся телефонный разговор между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Володимиром Зеленским. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на украинские СМИ.
Трамп переговорил с Зеленским
Состоялся телефонный разговор между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Володимиром Зеленским.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на украинские СМИ.
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