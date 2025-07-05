В Чехии ужесточаются правила миграции и предоставления убежища

Чешская Республика намеревается ужесточить правила в области миграции и предоставления убежища.

Как сообщает Day.Az, палата депутатов одобрила коалиционный законопроект, цель которого, по словам его авторов, улучшить контроль за перемещением и пребыванием соискателей убежища и мигрантов.

Изменения также должны ускорить процессы, связанные с международной защитой, и ограничить возможности злоупотребления ими. Документ, основанный на миграционном пакте Европейского Союза, переходит на рассмотрение в Сенат.

Законопроект поддержали законодатели четырех коалиционных партий. Представители оппозиционных ANO и SPD голосовали против, в основном потому, что отвергают миграционный пакт Евросоюза. По их словам, он предусматривает перераспределение мигрантов между государствами-членами. Пиратская партия воздержалась от голосования.