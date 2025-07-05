Фидан представит Турцию на саммите БРИКС в Бразилии

Глава МИД Хакан Фидан будет представлять Турцию на саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии 6-7 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро 6-7 июля от имени нашего президента", - проинформировали источники.

По их данным, руководитель МИД будет участвовать в сессиях форума "Укрепление многосторонности, экономико-финансовые вопросы и искусственный интеллект", "Окружающая среда, COP30 (конференция ООН по изменению климата) и глобальное здравоохранение", на которые также приглашены страны, не являющиеся членами БРИКС.

"В своих вступлениях он подчеркнет важность сохранения принципа многосторонности и повышения ее эффективности в решении глобальных проблем, обратив внимание на роль в этом процессе платформы БРИКС. Министр Фидан также заявит о принципиальном, конструктивном и гуманитарном подходах Турции к кризисам на Ближнем Востоке, прежде всего в Газе, об угрозе, которую представляет израильская агрессия для регионального мира, безопасности и развития", - отметили источники.

Глава турецкого МИД, кроме того, подчеркнет, что Анкара исходит из того, что глобальное процветание может быть достигнуто только с помощью подходов, основанных на сотрудничестве, диалоге и стабильности, и что военные конфликты и торговые войны не способствуют достижению этой цели.

На полях саммита Фидан проведет ряд двусторонних встреч, сообщили источники.