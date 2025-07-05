Во Франции разбился самолет

Крушение одномоторного самолета произошло в департаменте Эндр в центральной части Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на оперативный пожарно-спасательный центр департамента.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находился только пилот в возрасте 60-70 лет. Пережить крушение ему не удалось.

В конце взлетно-посадочной полосы аэродрома Шатору-Виллер произошла авиакатастрофа. Пилот, единственный находившийся на борту человек, погиб. Речь идет о мужчине в возрасте 60-70 лет, - говорится в публикации.

По данным радиостанции ici, крушение воздушного судна вызвал отказ двигателя. В этот момент самолет заходил на посадку. При этом погибший пилот долгое время состоял в местном авиаклубе.