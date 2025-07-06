В США при стрельбе погибли подростки

В городе Индианаполис (штат Индиана, США) в результате стрельбы погибли двое подростков и еще пять человек пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на полицию.

"По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека скончались", - отмечается в публикации.