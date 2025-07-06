https://news.day.az/world/1765787.html В США при стрельбе погибли подростки В городе Индианаполис (штат Индиана, США) в результате стрельбы погибли двое подростков и еще пять человек пострадали. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на полицию. "По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека скончались", - отмечается в публикации.
В США при стрельбе погибли подростки
В городе Индианаполис (штат Индиана, США) в результате стрельбы погибли двое подростков и еще пять человек пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на полицию.
"По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека скончались", - отмечается в публикации.
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