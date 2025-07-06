https://news.day.az/world/1765842.html В Турции арестован мэр Антальи В турецкой Анталье суд арестовал главу муниципалитета города Мухиттина Бёджека, задержанного в рамках расследования по факту взяточничества. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Haber Global, чиновник помещен под стражу.
В Турции арестован мэр Антальи
В турецкой Анталье суд арестовал главу муниципалитета города Мухиттина Бёджека, задержанного в рамках расследования по факту взяточничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Haber Global, чиновник помещен под стражу.
Согласно информации, в ходе проводимых прокуратурой Антальи следственных мероприятий были также допрошены сын мэра Мустафа Гёкхан Бёджек и его бывшая невестка Зейнеп Керимоглу. Последней суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Отметим, что в результате проведенных вчера в Турции антикоррупционных операций были задержаны также мэры Аданы и Адыямана, и более десяти сотрудников муниципалитетов.
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