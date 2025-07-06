В Турции арестован мэр Антальи

В турецкой Анталье суд арестовал главу муниципалитета города Мухиттина Бёджека, задержанного в рамках расследования по факту взяточничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Haber Global, чиновник помещен под стражу.

Согласно информации, в ходе проводимых прокуратурой Антальи следственных мероприятий были также допрошены сын мэра Мустафа Гёкхан Бёджек и его бывшая невестка Зейнеп Керимоглу. Последней суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что в результате проведенных вчера в Турции антикоррупционных операций были задержаны также мэры Аданы и Адыямана, и более десяти сотрудников муниципалитетов.