https://news.day.az/world/1765932.html Стало известно, где пройдет следующий саммит БРИКС В 2026 году председателем БРИКС станет Индия, которая проведет следующий саммит лидеров. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в итоговом заявлении саммита в Бразилии.
Стало известно, где пройдет следующий саммит БРИКС
В 2026 году председателем БРИКС станет Индия, которая проведет следующий саммит лидеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в итоговом заявлении саммита в Бразилии.
"Мы выражаем полную поддержку председательству Индии в БРИКС в 2026 году и проведению XVIII саммита БРИКС в Индии", - сообщается в документе, опубликованном в воскресенье.
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