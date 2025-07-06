Стало известно, где пройдет следующий саммит БРИКС

В 2026 году председателем БРИКС станет Индия, которая проведет следующий саммит лидеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в итоговом заявлении саммита в Бразилии.

"Мы выражаем полную поддержку председательству Индии в БРИКС в 2026 году и проведению XVIII саммита БРИКС в Индии", - сообщается в документе, опубликованном в воскресенье.