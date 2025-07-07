В ЕС начнутся слушания против фон дер Ляйен

Вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19 начнут сегодня обсуждать на сессии Европарламента в Страсбурге.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на на ТАСС.

При этом будут лично присутствовать сама фон дер Ляйен и вся Еврокомиссия в полном составе.

Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Его запрос должна была поддержать как минимум десятая часть 720 членов ЕП или 72 человека. В итоге предложение нашло поддержку 74 человек, из них 31 депутат принадлежит к ультраправой группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Пиперя обвиняет фон дер Ляйен и Еврокомиссию, в том числе в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.

Вероятность вынесения вотума о недоверии главы ЕК крайне низка, поскольку ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии, - уже объявила, что будет поддерживать фон дер Ляйен, ей также практически гарантирована поддержка либералов и социалистов. То есть в сумме свыше двух третей депутатов Европарламента будут голосовать против.

По оценке европейского издания Politico, хотя голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен "носит символический характер", это "подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов". Издание подчеркивает, что, если вотум недоверия все же будет вынесен, "это приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров".

Прецедент с отставкой Еврокомиссии в полном составе из-за обвинений в коррупции уже был в истории Евросоюза. 15 марта 1999 года разом уволилась вся комиссия люксембуржца Жака Сантера.