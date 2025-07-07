Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзниками

Москва хочет оставаться с Баку в партнерских, союзнических отношениях и считает, что все разногласия должны конструктивно урегулироваться.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее. Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом. Таким образом, чтобы он соответствовал этому общему духу наших двусторонних отношений", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, он заявил, что посольство, дипломатическое ведомство России находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной.

Песков также отметил, что генпрокурор РФ и руководитель Следственного комитета остаются в контакте с генпрокурором Азербайджана.