https://news.day.az/world/1766158.html

В Новой Зеландии произошло землетрясение

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро метеорологии Австралии. Сообщается, что землетрясение произошло в 208 км от города Ривертон на глубине 10 км. Угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.