В Новой Зеландии произошло землетрясение

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро метеорологии Австралии.

Сообщается, что землетрясение произошло в 208 км от города Ривертон на глубине 10 км.

Угрозы цунами нет.

О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.