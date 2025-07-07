https://news.day.az/world/1766158.html В Новой Зеландии произошло землетрясение В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро метеорологии Австралии. Сообщается, что землетрясение произошло в 208 км от города Ривертон на глубине 10 км. Угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.
В Новой Зеландии произошло землетрясение
В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро метеорологии Австралии.
Сообщается, что землетрясение произошло в 208 км от города Ривертон на глубине 10 км.
Угрозы цунами нет.
О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.
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