США исключили эту организацию из списка террористических группировок

Власти США исключили исламистскую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Возглавляемая президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа в конце прошлого года группировка стала основной силой в антиправительственном наступлении в декабре.

"После консультации с генеральным прокурором и министром финансов я аннулирую признание "Фронта ан-Нусра", также известного как Хайат Тахрир аш-Шам и других его наименований, иностранной террористической организацией",- говорится в служебной записке госсекретаря США Марко Рубио, передает Day.Az.

ХТШ была признана властями США и ООН террористической из-за имевшихся у нее несколько лет назад связей с "Аль-Каидой". 30 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии санкций с Сирии. Американские власти также запускают процесс вывода Сирии из списка стран-спонсоров терроризма, в котором она находилась с 1979 года.