Иран готов вернуться к проверкам МАГАТЭ

Иран готов вернуться к проверкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он подчеркнул, что Тегеран готов вести переговоры по данному вопросу. "Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий", - сказал иранский лидер, добавив, что страна готова к проведению такого контроля.

Ранее Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Как объяснил министр иностранных дел Аббас Аракчи, сотрудничество с агентством будет приостановлено до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность и защита ядерной деятельности страны.

4 июля инспекторы МАГАТЭ покинули Иран и отправились в штаб-квартиру организации в Вене.