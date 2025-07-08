https://news.day.az/world/1766219.html Депутат парламента Франции покончил с собой - ФОТО Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правой партии "Республиканцы" Оливье Марлекс совершил самоубийство в своем избирательном округе - коммуне Анэт (департамент Эр и Луар в центральной части Франции).
Депутат парламента Франции покончил с собой - ФОТО
Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правой партии "Республиканцы" Оливье Марлекс совершил самоубийство в своем избирательном округе - коммуне Анэт (департамент Эр и Луар в центральной части Франции).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокурора Фредерика Шевалье.
54-летний депутат был обнаружен в своем доме патрулем жандармерии. Патруль вызвал мэр коммуны. Начато расследование.
До избрания в парламент Марлекс был советником Николя Саркози в период его президентства (2007-2012).
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