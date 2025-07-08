Депутат парламента Франции покончил с собой

Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правой партии "Республиканцы" Оливье Марлекс совершил самоубийство в своем избирательном округе - коммуне Анэт (департамент Эр и Луар в центральной части Франции).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокурора Фредерика Шевалье.

54-летний депутат был обнаружен в своем доме патрулем жандармерии. Патруль вызвал мэр коммуны. Начато расследование.

До избрания в парламент Марлекс был советником Николя Саркози в период его президентства (2007-2012).