Китай снабдил Иран ЗРК

Китай поставил Ирану зенитно-ракетные комплексы HQ-9B после окончания 12-дневной войны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tелеграм-каналы.

Отмечается, что Иран расплатился за HQ-9B нефтью, поставленной в КНР.

HQ-9B - китайский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия. Предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов. Это первый китайский ЗРК, способный перехватывать баллистические ракеты. Зенитно-ракетный комплекс разработан на основе С-300.

Следует отметить, что 26 июня министр обороны Ирана Азиз Насирзаде совершил визит в Китай спустя два дня после окончания 12-дневной войны с Израилем.