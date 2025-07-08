https://news.day.az/world/1766300.html Китай снабдил Иран ЗРК Китай поставил Ирану зенитно-ракетные комплексы HQ-9B после окончания 12-дневной войны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tелеграм-каналы. Отмечается, что Иран расплатился за HQ-9B нефтью, поставленной в КНР. HQ-9B - китайский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия.
Китай снабдил Иран ЗРК
Китай поставил Ирану зенитно-ракетные комплексы HQ-9B после окончания 12-дневной войны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tелеграм-каналы.
Отмечается, что Иран расплатился за HQ-9B нефтью, поставленной в КНР.
HQ-9B - китайский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия. Предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов. Это первый китайский ЗРК, способный перехватывать баллистические ракеты. Зенитно-ракетный комплекс разработан на основе С-300.
Следует отметить, что 26 июня министр обороны Ирана Азиз Насирзаде совершил визит в Китай спустя два дня после окончания 12-дневной войны с Израилем.
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