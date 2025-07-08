Рой пчел помешал взлету самолета в Индии

Пчелиный рой облепил корпус самолета и задержал вылет рейса в Индии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Times of India.

Рейс IndiGo из Сурата в Джайпур должен был вылететь в 16:40 в понедельник, 7 июля, но был задержан как минимум на 50 минут. Сотрудники авиакомпании, загружавшие багаж, первыми заметили пчел, которые кружили около люка грузового отсека самолета, и немедленно оповестили персонал авиакомпании и аэропорта.

"Мы сообщили об этом пожарной команде аэропорта. Они использовали струю воды из пожарной машины, чтобы убрать пчел", - сказал представитель аэропорта.

По его словам, пожарные ранее не попадали в такую ситуацию. В результате инцидента никто не пострадал.