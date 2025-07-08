Администрация Трампа заподозрила главу Apple во лжи

Администрация президента США Дональда Трампа вновь оказала давление на Apple из-за зависимости компании от китайского производства. Старший советник Белого дома по торговле и производству Питер Наварро выступил с резкой критикой в адрес технологического гиганта, обвинив его в намеренном затягивании переноса производства iPhone из КНР.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

В своем интервью телеканалу CNBC Наварро заявил, что глава Apple Тим Кук постоянно просил о дополнительном времени для релокации еще со времен первого срока Трампа, однако, по мнению советника, компания не предприняла для этого достаточных шагов. Он также выразил недоумение, почему с учетом развития современных производственных технологий и искусственного интеллекта Apple не может наладить выпуск своих смартфонов в других странах мира, включая США.

Стоит отметить, что многие отраслевые аналитики и экономисты ранее предупреждали о серьезных логистических, экономических и кадровых барьерах при переносе производственных мощностей Apple в Соединенные Штаты. В настоящее время компания закупает тысячи компонентов более чем в 40 странах.

Заявления Наварро прозвучали на фоне подготовки администрации Трампа к введению нового раунда пошлин после истечения 90-дневной паузы, объявленной в апреле 2025 года. Этот период был использован для переговоров по обновлению торговых соглашений, по итогам которых для ряда стран теперь вводятся новые тарифы в размере от 10 до 40% на экспорт в США.