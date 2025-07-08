В отношении Сейрана Оганяна избрана мера пресечения

В отношении бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

Руководителю оппозиционной фракции "Армения" предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Армения: злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, отмывание денег и представление ложных сведений в декларации о доходах.

Отметим, что ранее бывший министр обороны Армении Сейран Оганян был лишен депутатской неприкосновенности.

На прошлой неделе генпрокурор Армении представил в парламент ходатайство о лишении бывшего министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна депутатской неприкосновенности.