ЦАХАЛ перехватил ракету из Йемена

Израильские силы ПВО перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

После того как некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены, оповещающие о запуске ракет и снарядов, были активированы в соответствии с протоколом, говорится в сообщении.