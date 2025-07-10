https://news.day.az/world/1766737.html ЦАХАЛ перехватил ракету из Йемена Израильские силы ПВО перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). После того как некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена.
ЦАХАЛ перехватил ракету из Йемена
Израильские силы ПВО перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
После того как некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены, оповещающие о запуске ракет и снарядов, были активированы в соответствии с протоколом, говорится в сообщении.
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