В Пентагоне разрабатывают средства противодействия дронам на зарубежных базах

Минобороны США планирует внедрить на своих военных базах по всему миру систему, позволяющую интегрировать данные об обнаружении БПЛА и информацию о пилотируемых гражданских объектах в воздухе. Первой площадкой для ее испытаний за пределами страны станет американская база Рамштайн в Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Defense News.

Система CLUE, разработанная исследовательской лабораторией ВВС США, объединяет данные с радаров, систем подавления БПЛА и других систем обнаружения и тем самым создает единое информационное поле на военном объекте. Как утверждает интернет-издание, ее разработка была направлена на решение проблемы одновременного нахождения в небе дронов и гражданских воздушных судов.

По мнению Джона Сойера, эксперта в области БПЛА в структуре Пентагона, CLUE "меняет правила игры" в сфере ПВО. "Теперь подразделения охраны видят не только то, что показывают их антидроновые устройства. Диспетчеры могут видеть дроны. Операторы БПЛА могут видеть, кто еще находится в воздушном пространстве", - сказал он Defense News.

Сойер также отметил, что в 2022 году система уже была протестирована на базе в штате Флорида, благодаря ей ВВС могут эффективно решать конфликты в воздушном пространстве, распознавать беспилотники и соблюдать авиационные нормы. Ее внедрение на авиабазе в Германии планируется до конца этого года, затем может последовать ее установка на военных объектах США по всему миру, утверждает портал.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Пентагон ведут работу в области создания правовой базы для использования воздушного пространства одновременно в гражданских и военных целях. В частности, создается регламент для полетов дронов за пределами прямой видимости, который позволит запускать БПЛА с меньшими ограничениями и без необходимости получать постоянные разрешения.