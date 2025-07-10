В США объяснили, почему наводнение в Техасе привело к жертвам

Многие здания, затронутые наводнениями в американском штате Техас, оказались за пределами подверженных затоплению зон, обозначенных на картах американского федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Как передает Day.Az, об этом сообщает радиостанция NPR.

"На протяжении десятилетий карты FEMA не учитывали количество осадков и внезапных наводнений, полагаясь вместо этого на данные о прибрежных штормовых нагонах и разливах крупных рек, несмотря на то, что изменение климата значительно увеличивает интенсивность осадков", - говорится в публикации.

NPR отмечает, что при сопоставлении данных ведомства и компании по моделированию климатических рисков First Street выяснилось, что в районе, где произошли наводнения, под угрозой находятся почти на две тысячи домов больше, чем отмечено на картах FEMA.