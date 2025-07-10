У Карапетяна отнимают один из бизнесов

Комитет по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении подал в суд иск с требованием изъять в пользу государства здание Ереванского цирка, которое опосредованно находится в собственности арестованного ранее в стране российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az, информация об иске присутствует на сайте судебных исков Datalex.

Согласно иску, комитет по управлению госимуществом требует "расторгнуть договор отчуждения государственного имущества" и "признать недействительными госрегистрацию и запись о праве собственности на недвижимое имущество площадью 6 070 кв. м, хозяйственную постройку площадью 180,9 кв. м и занимаемый ими земельный участок площадью 0,57598 га по адресу: г. Ереван, ул. Агатангегоса".

Речь идет о здании цирка, вспомогательных постройках и земельном участке под ними.

Самвел Карапетян был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении 18 июня и по обвинению в публичных призывах к захвату власти арестован на два месяца. Бизнесмен вину не признает. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти Армении инициировали процесс по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.