Киев получит более 2 млрд. евро

Украина получит от Европейской комиссии в рамках программы Ukraine Facility €2,3 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило украинское министерство экономики.

"Новые соглашения на €2,3 млрд в рамках инвестиционного инструмента Ukraine Facility подписали <...> в Риме. В эту сумму входят: €1,8 млрд - кредитные гарантии; €580 млн - грантовое и смешанное финансирование", - говорится в сообщении Минэкономики в Telegram-канале.

Отмечается, что в рамках соглашения Киев также ожидает дополнительных инвестиций в свою экономику в размере до €10 млрд. "Подписание стало результатом тесного сотрудничества правительства Украины, Европейской комиссии и ведущих международных финансовых институтов".

Европейский фонд помощи Украине был создан 1 марта 2024 года и предоставляет до €50 млрд стабильного финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации страны в период с 2024 по 2027 год.