Ирана остался обогащенный уран?

Иран все еще обладает запасами обогащенного урана, несмотря на атаки Израиля и удары США по ядерным объектам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По ее сведениям, запасы обогащенного урана в Фордо и Натанзе могли остаться нетронутыми. Вместе с тем США и Израиль сходятся в оценке, что им удалось вывести из строя или повредить все центрифуги на упомянутых ядерных объектах. Помимо этого, указывает издание, вероятность того, что Тегеран попытается их вернуть в рабочее состояние мала.

Как отмечает газета, Иран может сменить политику и начать распределять свою ядерную программу по небольшим предприятиям по всей стране вместо того, чтобы концентрировать множество объектов ядерной программы в одном месте.

Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. В интервью польской газете Rzeczpospolita генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не фиксировало признаков подготовки Тегерана к получению ядерного оружия.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших и существенно ущерба нет. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.