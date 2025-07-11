В Армении арестовали главу сети компании Карапетяна

В Армении арестовали директора армянской сети "Ташир пицца" Вагинака Казаряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсети активист Месроп Есаян.

По его данным, суд вынес решение поздно ночью. Казарян арестован сроком на один месяц.

Ранее в рамках проверок была приостановлена работа 12 из 32 заведений сети. По данным инспекционного органа, нарушения были выявлены во всех точках, но основания для закрытия были установлены в отношении 12 из них. Некоторые заведения уже возобновили работу.

Проверки начались почти одновременно с арестом владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, задержанного 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти.