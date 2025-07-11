Турецкая полиция провела массовые задержания по делам о киберпреступлениях

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о задержании в целом 346 лиц, подозреваемых в киберпреступлениях.

Как сообщает Day.Az, операция продолжалась в течение недели в 21 провинции страны.

По данным министра, из числа задержанных 99 арестованы решением судебных инстанций по обвинению в мошенничестве, запрещенной букмекерской деятельности, незаконном доступе к банковским счетам граждан и т.д.

При задержанных, в числе прочих, выявлено незарегистрированное стрелковое оружие и наркотические вещества.

Наложен арест на 7 транспортных средств и один коммерческий объект, которые предположительно были приобретены на незаконно нажитые средства.