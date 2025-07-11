https://news.day.az/world/1766965.html Турецкая полиция провела массовые задержания по делам о киберпреступлениях Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о задержании в целом 346 лиц, подозреваемых в киберпреступлениях. Как сообщает Day.Az, операция продолжалась в течение недели в 21 провинции страны.
Турецкая полиция провела массовые задержания по делам о киберпреступлениях
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о задержании в целом 346 лиц, подозреваемых в киберпреступлениях.
Как сообщает Day.Az, операция продолжалась в течение недели в 21 провинции страны.
По данным министра, из числа задержанных 99 арестованы решением судебных инстанций по обвинению в мошенничестве, запрещенной букмекерской деятельности, незаконном доступе к банковским счетам граждан и т.д.
При задержанных, в числе прочих, выявлено незарегистрированное стрелковое оружие и наркотические вещества.
Наложен арест на 7 транспортных средств и один коммерческий объект, которые предположительно были приобретены на незаконно нажитые средства.
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