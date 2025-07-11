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Умер старший советник Эрдогана

Скончался старший советник Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и член Совета по экономической политике при Президенте Йигит Булут. Об этом Day.Az передает со ссылкой на телеканал NTV. Йигит Булут долгое время лечился от онкологического заболевания. Он скончался возрасте 53 лет в одной из частных больниц Стамбула.