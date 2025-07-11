Южная Корея отказала США

Южная Корея планирует отказаться от покупки дополнительной партии вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian.

Как передает Day.Az, об этом пишет американское издание Defense News.

Журналисты отметили, что сделка по покупке вертолетов была одобрена в августе прошлого года. В рамках соглашения США должны были продать 36 единиц техники на сумму до $3,5 млрд. Однако в июле 2025 года Южная Корея отклонила предложение. При этом в 2016-2017 годах Сеулу поставили первую партию из аналогичного числа вертолетов, следует из материала.

Издание пишет, что Apache планировалось применять против скоростных катеров и бронированной техники Северной Кореи. Однако в комитете по обороне Национального собрания Республики Корея сослались на опыт конфликта на Украине. В связи с этим власти страны решили перенаправить финансирование на более актуальное направление, в частности, на беспилотники.