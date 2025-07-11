Встретяться ли Трамп и Си Цзиньпинь?

Вероятность проведения переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина высокая, стороны согласуют дату встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Нет, мы не обсуждали конкретных дат. Но существует высокая вероятность, что встреча состоится. Не могу говорить за председателя Си Цзиньпина, скажу, что президент Трамп привержен [идее] провести эту встречу", - сказал Рубио в ответ на вопрос, обсуждал ли он на переговорах с главой МИД КНР Ван И возможный визит Трампа в Пекин 3 сентября на военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Рубио выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин найдут дату, которая "удовлетворит обе стороны". "Мы хотели бы, чтобы эта встреча была позитивной и как можно более продуктивной", - добавил госсекретарь США.